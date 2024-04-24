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        Sivas Belediye Başkanı Uzun Kale Projesi'ni inceledi

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, yapımı devam eden Kale Projesi'ni inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:57 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:57
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        Sivas Belediye Başkanı Uzun Kale Projesi'ni inceledi
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        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, yapımı devam eden Kale Projesi’ni inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin geleneksel mimari dokusunu canlandırıp, bölgedeki turizm potansiyelini artırmak amacıyla başlatılan Kale Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

        Önceki yıllarda ihalesi yapılan ve çalışmaları süren projeyi inceleyen Uzun, son durum hakkında ekiplerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, projenin çalışmalarını hızlandıracaklarını belirtti.

        Alanı hem tarihi hem kültürü ile şehre kazandırmak istediklerini aktaran Uzun, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki günlerde Sivas-İstanbul arası hızlı tren seferleri başlayacak. Bulunduğumuz tarihi alanın da Sivas’ın turizmine katkı sağlayacağını biliyoruz. İçerisindeki butik otelleri, yöresel restoranları, tarihi ve kültürel anlamda ilimizin değerlerini ön plana taşıyacak olan mekansal alanları gün yüzüne çıkaracağız."

        Uzun, proje tamamlandığında şehri ziyaret edeceklerin uğrayacağı yerlerin başında geleceğini vurgulayarak, "Gerekli değerlendirmeleri yaptık, çalışmalar devam ediyor. Projenin hızlandırılması gerekiyor ve bunun için çalışacağız. Alanın güvenliği de bizim için oldukça önemli, 24 saat güvenliği sağlanacak." ifadelerini kullandı.

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