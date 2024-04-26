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        Sivasspor yarın Konyaspor'u konuk edecek

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 09:17 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:17
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        Sivasspor yarın Konyaspor'u konuk edecek
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.

        Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 45 puan topladı.

        Kırmızı-beyazlı ekipte Konyaspor maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.

        Sivasspor'da sarı kart cezası nedeniyle Fode Koita ve Uğur Çiftçi de Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

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