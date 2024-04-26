Sivasspor yarın Konyaspor'u konuk edecek
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 45 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Konyaspor maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.
Sivasspor'da sarı kart cezası nedeniyle Fode Koita ve Uğur Çiftçi de Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
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