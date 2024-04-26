Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
G.T. yönetimindeki 52 AEF 561 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi Yarhisar köyü yakınlarında 27 AIG plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.