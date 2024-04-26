Sivasspor, Konyaspor maçına hazır

EMS Yapı Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Murat Erdoğan görev yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.

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