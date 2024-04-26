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        Sivas'ta yüksekten düşen görme engelli kişi hayatını kaybetti

        Sivas'ta üçüncü katından düşen görme engelli kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 20:08 Güncelleme: 26.04.2024 - 20:08
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        Sivas'ta yüksekten düşen görme engelli kişi hayatını kaybetti
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        Sivas'ta üçüncü katından düşen görme engelli kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Alibaba Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir apartmanın bahçe kısmında yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

        Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, beton zeminde hareketsiz yatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Eşi A.G. ile yaşayan 85 yaşındaki İ.G'nin balkondan aşağıya düştüğü ve görme engelli olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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