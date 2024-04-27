Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Gökhan Barcın
EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Poungouras, Camara, Ziya Erdal, İbrahim Akdağ, Charisis, Turgunboev, N'Jie, Manaj
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen, Prip, Cicaldau, Ndao, Cikalleshi
SİVAS
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