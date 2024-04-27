Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Gökhan Barcın
EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Poungouras, Camara, Ziya Erdal (Dk. 92+3 Alaaddin Okumuş), İbrahim Akdağ (Dk. 75 Bartuğ Elmaz), Charisis (Dk. 75 Caktas), Turgunboev (Dk. 46 Menig), N'Jie (Dk. 90+3 Caner Osmanpaşa), Manaj
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen (Dk. 88 Muhammet Demir), Prip (Dk. 60 Ethemi), Cicaldau (Dk. 60 Oğulcan Ülgün), Ndao, Cikalleshi (Dk. 60 Sambou)
Gol: Dk. 86 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 72 Ethemi, Dk. 89 Sambou (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 90 Bartuğ Elmaz, Dk. 90+3 N'Jie (EMS Yapı Sivasspor)
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