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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:10 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:10
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

        EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Poungouras, Camara, Ziya Erdal (Dk. 92+3 Alaaddin Okumuş), İbrahim Akdağ (Dk. 75 Bartuğ Elmaz), Charisis (Dk. 75 Caktas), Turgunboev (Dk. 46 Menig), N'Jie (Dk. 90+3 Caner Osmanpaşa), Manaj

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen (Dk. 88 Muhammet Demir), Prip (Dk. 60 Ethemi), Cicaldau (Dk. 60 Oğulcan Ülgün), Ndao, Cikalleshi (Dk. 60 Sambou)

        Gol: Dk. 86 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 72 Ethemi, Dk. 89 Sambou (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 90 Bartuğ Elmaz, Dk. 90+3 N'Jie (EMS Yapı Sivasspor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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