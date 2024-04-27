EMS Yapı Sivasspor -TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor'un basın sözcüsü Gökhan Karagöl, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karagöl, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Konyaspor'a kalan maçlarında başarı dileyen Karagöl, "Her iki taraf için de kontrollü bir maç oldu. Seyir açısından iyi olmayan bir maç olsa da skor bizim açımızdan güzel oldu." dedi.