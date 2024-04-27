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        Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 19:43 Güncelleme: 27.04.2024 - 19:45
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        Sivasspor-Konyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

        Ömerovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ortada geçen ve gol atanın kazandığı bir maç olduğunu belirtti.

        İstatistiklere bakıldığı zaman Konyaspor'un daha fazla topa sahip olduğunu aktaran Ömerovic, "Daha fazla ceza sahası içerisine giriş yaptık. Zannedersem kornerleri de daha fazla bulduk. Sonuçta biz atamadık, Sivasspor maçın sonuna doğru golü buldu. Sonuçta kazananı tebrik etmemiz gerekiyor." dedi.

        Ömerovic, Sivasspor'un 5'li savunmasını ve önündeki 4'lü oyuncusunu aşmanın kolay olmadığını vurgulayarak, "Onun için belki sabırlı bir şekilde oyunu değiştirmeye çalıştık, aradık boşlukları bulmaya çalıştık ve kolay olmadı. Maç dengeli gidiyordu, birer puanın her iki takımın da hakkı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

        - "Son kaybettiğimiz 2 maç bizi zor duruma soktu"

        Konyaspor'un ligde kalan maçlarının birbirinden zor geçeceğini dile getiren Ömerovic, şunları kaydetti:

        "Sezon öyle bir sezon ki bir iki maç üst üste kazanan takım sanki ligde kalıyor gibi gözüküyor. Biz de bir periyotta iyi puan topladık, iyi bir duruma geldik. Ama son kaybettiğimiz 2 maç bizi daha da zor duruma soktu. Sonuçta kalan 4 maçımız içerisinde Fenerbahçe ve Galatasaray maçları var. Şampiyonluğa oynayan iki takım. Bütün riskleri yapmak zorunda kalacağız. Oradan alacağımız ekstra puanlar bizi daha da iyi duruma getirebilir. Ama en kritik olan maçlarımız Samsunspor ve Kayserispor maçları."

        Ömerovic, Konyaspor tarafının da eleştirilerini haklı bulduğunu ifade etti.

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