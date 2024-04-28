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        Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek, muhtarlarla toplantı yaptı

        Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, muhtarlarla toplantıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 12:44 Güncelleme: 28.04.2024 - 12:44
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        Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek, muhtarlarla toplantı yaptı
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        Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, muhtarlarla toplantıda bir araya geldi.

        Şerefiye köyü Ali Koçyiğit Hizmet Binası'nda bölge muhtarlarıyla toplantı düzenleyen Şimşek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası mazbatalarını alarak görevlerine başlayan muhtarları tebrik etti.

        Ziraat odalarının yarı tüzel kuruluşlar olduğunu ifade eden Şimşek, "Muhtarlarımızla yeni dönemde de müşterek çalışmalar gerçekleştirerek çiftçilerimizin yanında olacağız." dedi.

        Şimşek, talepler doğrultusunda Şerefiye'ye gezici araç muayene istasyonunu yeniden getirme noktasında girişimde bulunacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Çiftçilerimizin traktörlerini ve araç muayenelerini köyde yaptırmayı planlamaktayız. Kışın uzun ve sert olmasından dolayı da bölgede hayvancılık ve yem bitkisi üretiminin yaygınlaştırılması yönünde gayretlerimiz bulunmaktadır. Toprak analizi üreticinin en önemli faaliyeti olmalıdır. Doğru toprak numunesi alınmadan analiz yaptırılması, çiftçinin kendisine kötülük yapması anlamına gelir. Üretimde bol ve bereketli kazanç doğru yapılan toprak analizi ve doğru ürün yetiştirilmesiyle mümkündür."

        Toplantı sonrası kurulan pazarı gezen Şimşek, pazar esnafı ve üreticilerle de bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi.

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