Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 3 grup halinde yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
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