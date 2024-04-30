TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

TCDD Genel Müdürlüğü, 29 Nisan-12 Mayıs'ta Malatya-Kurtalan, Yolçatı-Tatvan, Malatya-Çetinkaya ve Van-Kapıköy arası gar ve istasyonlarda otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

TCDD'den yapılan açıklamada, 30 Nisan'da Malatya-Maden (Malatya ve Elazığ il sınırları), 1 Mayıs'ta Maden-Diyarbakır (Elazığ ve Diyarbakır il sınırları), 2 Mayıs'ta Diyarbakır-Bozdemir-Mazıdağı (Diyarbakır ve Mardin il sınırları), 3 Mayıs'ta Bozdemir-Batman (Diyarbakır ve Batman il sınırları), 4 Mayıs'ta Batman-Kurtalan (Batman ve Siirt il sınırları), 5 Mayıs'ta Yolçatı-Elazığ (Elazığ il sınırı), 6 Mayıs'ta Elazığ-Genç (Elazığ, Bingöl il sınırları), 7 Mayıs'ta Genç-Tatvan (Bingöl, Muş, Bitlis il sınırları), 9 Mayıs'ta Van İskele-Van-Kapıköy (Van il sınırı), 12 Mayıs'ta Malatya-Çetinkaya (Malatya ve Sivas il sınırları), gar ve istasyonları arasında ilaçlama çalışması yürütüleceği belirtildi.