Suşehri'nde piknik alanları ilaçlandı

Suşehri ilçesinde gezi ve piknik alanları kene ve zararlı haşerelere karşı ilaçlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı özellikle Kılıçkaya Barajı Sosyal Tesisleri bölgesindeki piknik ve gezi alanları ile çocuk oyun parklarının bulunduğu alanda ilaçlama yapıldığı belirtildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran kenelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmalarına devam ederken, hava sıcaklığının artması ile kene ilaçlama çalışmalarına da hızla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.