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        Suşehri'nde piknik alanları ilaçlandı

        Suşehri ilçesinde gezi ve piknik alanları kene ve zararlı haşerelere karşı ilaçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:22 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:22
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        Suşehri'nde piknik alanları ilaçlandı
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        Suşehri ilçesinde gezi ve piknik alanları kene ve zararlı haşerelere karşı ilaçlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı özellikle Kılıçkaya Barajı Sosyal Tesisleri bölgesindeki piknik ve gezi alanları ile çocuk oyun parklarının bulunduğu alanda ilaçlama yapıldığı belirtildi.

        Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran kenelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmalarına devam ederken, hava sıcaklığının artması ile kene ilaçlama çalışmalarına da hızla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, vatandaşlardan da kenelere karşı tedbirli olmaları istenilerek, şunlar kaydedildi:

        "Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine konulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir."

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