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        Sivas'ta yıldırım isabet eden evde hasar oluştu

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde yıldırım isabet eden evde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:27 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:31
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        Sivas'ta yıldırım isabet eden evde hasar oluştu
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        Sivas'ın Gemerek ilçesinde yıldırım isabet eden evde hasar meydana geldi.

        Ali Kemali Efendi Mahallesi'nde Erdal Genç'e ait eve yıldırım düştü.

        Olay sırasında kimsenin bulunmadığı evde bir duvar boydan boya yarıldı, camlar kırıldı ve eşyalar zarar gördü.

        Ev sahibi Erdal Genç, AA muhabirine, eve gireceği sırada olayın yaşandığını söyledi.

        Evinde hasar oluştuğunu belirten Genç, "Eve geldim, içeri girerken şimşek çaktı. Evin içinde duvarı patlattı, beyaz eşyalarımızda sıkıntı var. Önemli olan can kaybının olmaması." dedi.

        İnceleme yapan itfaiye ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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