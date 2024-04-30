Sivas'ta yıldırım isabet eden evde hasar oluştu

Evinde hasar oluştuğunu belirten Genç, "Eve geldim, içeri girerken şimşek çaktı. Evin içinde duvarı patlattı, beyaz eşyalarımızda sıkıntı var. Önemli olan can kaybının olmaması." dedi.

Olay sırasında kimsenin bulunmadığı evde bir duvar boydan boya yarıldı, camlar kırıldı ve eşyalar zarar gördü.

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