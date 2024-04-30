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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

        Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 19:10 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:10
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        Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        İlçede 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmalarda 11,40 gram metamfetamin, 51,29 gram sentetik uyuşturucu, kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 5 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 105 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 10 kişi hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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