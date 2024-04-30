Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 10 kişi hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İlçede 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmalarda 11,40 gram metamfetamin, 51,29 gram sentetik uyuşturucu, kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 5 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 105 tabanca fişeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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