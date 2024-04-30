Sivas'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Y.K. yönetimindeki 06 BF 6027 plakalı otomobil, K.B. idaresindeki 58 NE 058 plakalı cip ve A.G'nin kullandığı 34 YB 761 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Sultanşehir Bulvarı Kılavuz Kavşağı'nda çarpıştı.

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