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        Sivas'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 20:16 Güncelleme: 30.04.2024 - 20:20
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        Sivas'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Y.K. yönetimindeki 06 BF 6027 plakalı otomobil, K.B. idaresindeki 58 NE 058 plakalı cip ve A.G'nin kullandığı 34 YB 761 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Sultanşehir Bulvarı Kılavuz Kavşağı'nda çarpıştı.

        Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 sürücü, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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