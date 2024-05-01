Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından dar alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.
Bu arada sakatlığı bulunan golcü oyuncu Rey Manaj da takımla idmana katıldı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.
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