Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bu arada sakatlığı bulunan golcü oyuncu Rey Manaj da takımla idmana katıldı.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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