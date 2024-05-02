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        Sivas'ta balkon penceresi ile demir korkuluk arasında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

        Sivas'ta balkon penceresi ile demir korkuluk arasında mahur kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:44 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:44
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        Sivas'ta balkon penceresi ile demir korkuluk arasında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı
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        Sivas’ta balkon penceresi ile demir korkuluk arasında mahur kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi'nde bir apartman 4. kat dairesinde 7 yaşındaki çocuk, balkon penceresinin dışındaki oyuncağını almak isterken rüzgarın etkisiyle pencere kanadı kapanınca demir korkulukla cam arasında kaldı.

        Üst katta bulunan komşuları ip sarkıtarak çocuğu kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı.

        Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla ulaştıkları çocuğu kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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