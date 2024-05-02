Sivas'ta balkon penceresi ile demir korkuluk arasında mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi'nde bir apartman 4. kat dairesinde 7 yaşındaki çocuk, balkon penceresinin dışındaki oyuncağını almak isterken rüzgarın etkisiyle pencere kanadı kapanınca demir korkulukla cam arasında kaldı.

Sivas’ta balkon penceresi ile demir korkuluk arasında mahur kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

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