Suşehri'nde sağlıkçılar İsrail'i protesto etti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sağlık çalışanları, Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'i protesto etti.

Suşehri Devlet Hastanesi önünde düzenlenen etkinlikte basın açıklaması metnini okuyan diş hekimi Merve Matur, İsrail'in aylardır Gazze'de saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Saldırılarda çocuk, kadın, yaşlılar başta olmak üzere çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini belirten Matur, "İsrail savaş hukukunu tamamen ayaklar altına alarak dokunulmazlığı olan hastaneler, sağlık kuruluşları, ibadethaneler gibi özel mekanlara da saldırıda bulundu." dedi.