Sivaslı öğretmenler Litvanya'da çalıştaya katıldı

Projenin gelecek çalıştayının ise İspanya'nın Granada şehrinde düzenleneceğini aktaran Gürbüz, Hamza Yerlikaya Ortaokulu'ndan 3 öğretmen ve 4 öğrencinin katılım sağlayacağını aktardı.

Proje koordinatörü Sefa Gürbüz, AA muhabirine, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projede, Türkiye, İspanya, Polonya ve Litvanya’daki okulların yer aldığını söyledi.

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