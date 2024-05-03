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        Sivaslı öğretmenler Litvanya'da çalıştaya katıldı

        Sivas'ta görev yapan 3 öğretmen Litvanya'nın Klaipeda kentinde düzenlenen çalıştaya katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:02 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:02
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        Sivaslı öğretmenler Litvanya'da çalıştaya katıldı
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        Sivas'ta görev yapan 3 öğretmen Litvanya'nın Klaipeda kentinde düzenlenen çalıştaya katıldı.

        Hamza Yerlikaya Ortaokulu'nda görev yapan 3 öğretmen Erasmus Programı Okul Eğitimi projesi kapsamında Klaipeda'da düzenlenen çalıştaya iştirak etti.

        Proje koordinatörü Sefa Gürbüz, AA muhabirine, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projede, Türkiye, İspanya, Polonya ve Litvanya’daki okulların yer aldığını söyledi.

        Gürbüz, öğretmenlerin sosyal ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi konusunda ülkelerindeki uygulamaları anlattıklarını belirtti.

        Projenin gelecek çalıştayının ise İspanya'nın Granada şehrinde düzenleneceğini aktaran Gürbüz, Hamza Yerlikaya Ortaokulu'ndan 3 öğretmen ve 4 öğrencinin katılım sağlayacağını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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