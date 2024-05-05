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        Sivas'ta Kızılırmak'a devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Sivas'ta otomobilin Kızılırmak'a devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 03:33 Güncelleme: 05.05.2024 - 03:36
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        Sivas'ta Kızılırmak'a devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ta otomobilin Kızılırmak'a devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        M.F.K. (27) yönetimindeki 58 ADJ 018 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Cumhuriyet Üniversitesi girişi yakınlarında Kızılırmak'a devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Irmağın içerisine giren itfaiye ekipleri sürücü ile M.K. (51) ve M.K'yi (58) araçtan çıkarttı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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