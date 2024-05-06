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        SESOB kadınlar kurulu oluşturdu

        Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) bünyesinde Kadın Esnaf ve Sanatkarlar Kurulu (Baciyan-ı Sivas) oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:50 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:50
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        SESOB kadınlar kurulu oluşturdu
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        Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) bünyesinde Kadın Esnaf ve Sanatkarlar Kurulu (Baciyan-ı Sivas) oluşturuldu.

        SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, kurulun oluşmasının ardından tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Toplantıya, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Vali Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Olgun Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun'un eşi Lütfiye Uzun, Belediye Başkan Yardımcısı Esra Meran Uslu, SESOB Başkanı Hakan Demirgil ve eşi Fatma Demirgil, oda başkanları ile kurul üyeleri katıldı.

        Toplantıda konuşan Toy, Türkiye genelinde ilk kez Sivas’ta gerçekleştirilen kurulun gurur verici olduğunu belirtti.

        Kadınların her alanda yer alması gerektiğini vurgulayan Toy, "Sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke için kadınlarımızın da güçlü olması gerektiğinin farkındayız. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum sloganıyla inşallah Sivas'ta güzel işler yapacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

        SESOB Başkanı Demirgil ise kadın esnafların bir araya gelecekleri, sorunlarını ve sıkıntılarını tartışabilecekleri bir kurul oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        SESOB Kadın Esnaf ve Sanatkarlar Kurulu Başkanı Büşra Pala da kurulun çalışmaları ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

        Pala, il merkezi ve ilçelerde aktif çalışan kadın esnaf ve sanatkarlar arasında girişimcilik kültürü oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, girişimcilik potansiyeli olan kadınları tespit etmek, düşünce, fikir ve projelerinin ticarileştirilmesi konusunda danışmanlık yapmak, girişimci kadınların esnaf olma süreçlerinde onlara her türlü desteği sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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