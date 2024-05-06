Zara'da Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Katılım sağlayanlara teşekkür eden Sümbüloğlu, "6 Mayıs Eğrilce Şenliğinin yeniden yaşatılması amacıyla 3 yıl önce derneğimizce başladığımız kutlamaların bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdik. Eğrilce, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, iyi komşuluk ilişkilerinin yaşatılmasıdır. Baharın gelişiyle birlikte doğanın uyanışına tanıklık etmektir." dedi.

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, unutulmaya yüz tutan bir geleneği yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

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