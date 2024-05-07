Akıncılar'da yeni cami inşaatına başlandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yeni caminin inşaatına başlanıldı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yeni caminin inşaatına başlanıldı.
Bir süre önce yıkım işlemi gerçekleştirilen Merkez Camisi'nin yerine yenisi yapılıyor.
Hayırseverlerin desteğiyle tamamlanması planlanan caminin temel atma töreni 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Temel atma töreni öncesinde inşaat alanında başlatılan çalışmalar devam ediyor.
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