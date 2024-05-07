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        Sivas'ta usulsüz avlanan 1 kişiye yasal işlem uygulandı

        Sivas'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, usulsüz avlandığı belirlenen 1 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:44 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:44
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        Sivas'ta usulsüz avlanan 1 kişiye yasal işlem uygulandı
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        Sivas'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, usulsüz avlandığı belirlenen 1 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Kangal ve Divriği ilçelerinde yürüttükleri doğa koruma ve av koruma kontrol faaliyetleri kapsamında 1 kişinin keklik avlamak için canlı mühreyle düzenek kurduğunu tespit etti.

        Ekipler, avda canlı mühre olarak kullanılan kınalı kekliğe ve tuzağa el koydu, şüpheli hakkında yasal işlem yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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