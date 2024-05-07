Sivas'ta usulsüz avlanan 1 kişiye yasal işlem uygulandı
Sivas'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, usulsüz avlandığı belirlenen 1 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.
Sivas'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, usulsüz avlandığı belirlenen 1 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Kangal ve Divriği ilçelerinde yürüttükleri doğa koruma ve av koruma kontrol faaliyetleri kapsamında 1 kişinin keklik avlamak için canlı mühreyle düzenek kurduğunu tespit etti.
Ekipler, avda canlı mühre olarak kullanılan kınalı kekliğe ve tuzağa el koydu, şüpheli hakkında yasal işlem yaptı.
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