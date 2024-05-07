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        Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek çiftçilerle bir araya geldi

        Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy ziyaretleri kapsamında çiftçilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 07.05.2024 - 16:43
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        Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek çiftçilerle bir araya geldi
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        Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy ziyaretleri kapsamında çiftçilerle buluştu.

        Şimşek, Zara kırsalındaki çiftçilik ve hayvancılık konularını gözlemlemek ve oda faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Köylerde incelemede bulunan ve çiftçilerin sorunlarını dinleyen Şimşek, "Mahalli İdareler Seçimleri sonrası ilçemizdeki 144 muhtarımızdan 89'u yeni göreve gelenlerden oluşuyor. Bu sebeple yeni göreve gelen muhtarlarımıza tarımsal ve hayvancılık ile odamız faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yaptık." dedi.

        Köy ziyaretlerinin süreceğini aktaran Şimşek, "Ziyaretlerimiz esnasında çiftçilerimizin sosyal güvencelerinden üretime, programlardan projelere birçok konuda bilgi alışverişinde bulunduk." diye konuştu.

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