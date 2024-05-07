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        Sivas'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 18:04 Güncelleme: 07.05.2024 - 18:04
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        Sivas'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Ö.S. (38) yönetimindeki 28 DF 134 plakalı otomobil ile E.M. yönetimindeki 61 AGF 968 plakalı tır D-100 kara yolunun Gölova ilçesi girişinde çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Tır sürücüsünün yara almadığı kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki E.S, (17) E.S, (10) ve Y.S. yaralandı.

        Gölova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ö.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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