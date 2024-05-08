Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta evlenecek çiftlere düğün salonu desteği

        Sivas'ta bir işletmeci düğün yapacak çiftlere destek amacıyla salonunu yüzde 40 indirimli kiralayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta evlenecek çiftlere düğün salonu desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta bir işletmeci düğün yapacak çiftlere destek amacıyla salonunu yüzde 40 indirimli kiralayacak.

        Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in evlenecek çiftlere özel sektörün de destek vermesi yönündeki çağrılarına Sivas’taki esnaf duyarsız kalmadı.

        Balo ve davet salonu işletmecisi Ahmet Budaklı, SESOB Başkanı Hakan Demirgil'i ziyaret ederek, indirim protokolü imzaladı.

        Demirgil, örnek davranışından dolayı Budaklı'ya teşekkür ederek, "Bu yıl dünya evine girecek gençlerimize destek olmak için firmalar da esnafımız da elini taşın altına koymalı, çiftlere özel kampanyalarla destek olmalı." ifadesini kullandı.

        Budaklı'nın salonunda çiftlere yüzde 40 indirim uygulanacağını belirten Demirgil, şunları kaydetti:

        "İşletmecimiz Ahmet Budaklı ile yapmış olduğumuz girişimler ve istişareler sonucunda çiftlerimize yüzde 40 salon ücretinde indirim yapacak. Bu indirim zor şartlarda düğün hazırlığı yapan çiftlerimize de önemli katkı sağlayacaktır. Aynı hassasiyeti diğer salonlarımız ve sektördeki esnafımızdan da bekliyoruz. Hassasiyetinden dolayı Budaklı’yı tebrik ediyorum."

        Budaklı da salonlarında düğün yapacak çiftlere yüzde 40 indirim yapacaklarını aktararak, gençlerin her türlü desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Gaziantep'teki katliam gibi kazada ifadeler ortaya çıktı
        Gaziantep'teki katliam gibi kazada ifadeler ortaya çıktı
        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!
        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Balinaların şarkılarında 'alfabe' keşfedildi
        Balinaların şarkılarında 'alfabe' keşfedildi
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        Artık ‘kirli olmak’ trend

        Benzer Haberler

        Sivas'ta 3,8 metrelik ekmek yapan fırıncı sosyal medyadaki yorumlardan sonr...
        Sivas'ta 3,8 metrelik ekmek yapan fırıncı sosyal medyadaki yorumlardan sonr...
        Sivas'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek çiftçilerle bir araya geldi
        Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek çiftçilerle bir araya geldi
        Sivas'ta usulsüz avlanan 1 kişiye yasal işlem uygulandı
        Sivas'ta usulsüz avlanan 1 kişiye yasal işlem uygulandı
        Akıncılar'da yeni cami inşaatına başlandı
        Akıncılar'da yeni cami inşaatına başlandı
        Divriği Ulu Cami 9 yıllık restorasyonun ardından ibadete açıldı
        Divriği Ulu Cami 9 yıllık restorasyonun ardından ibadete açıldı