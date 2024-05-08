Sivas'ta 3,8 metrelik ekmek yapan fırıncı sosyal medyadaki yorumlardan sonra 4 metrelik ekmek üretti
Sivas'ın Zara ilçesinde fırın işleten Erdoğan Çiçek, daha önce ürettiği 3 metre 80 santimetrelik ekmeğe sosyal medyadaki "neden 4 metre değil" yorumlarının ardından 4 metrelik bir ekmek daha yaptı.
Sivas'ın Zara ilçesinde fırın işleten Erdoğan Çiçek, daha önce ürettiği 3 metre 80 santimetrelik ekmeğe sosyal medyadaki "neden 4 metre değil" yorumlarının ardından 4 metrelik bir ekmek daha yaptı.
Şehitler Mahallesi'nde fırın işleten ve 2015 yılında da 1 metre 90 santimetre uzunluğunda ekmek yapan 50 yaşındaki Erdoğan Çiçek, kısa süre önce 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek üretti.
Çiçek, basında ve sosyal medyada yer alan haberlere "neden 4 metre değil" yorumu yapılması üzerine tezgah başına geçip, 4 metre boyunda ekmek pişirdi.
Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce yaptığı 3 metre 80 santimetre boyundaki ekmeğe yoğun talep olduğunu söyledi.
Yapılan yorumlar nedeniyle 4 metrelik ekmek ürettiğini belirten Çiçek, şunları kaydetti:
"Fırın 4 metre. 4,5 veya 5 metre olsa onu da yaparım ama fırınımızın sonu bu. Ekmeğe yaklaşık 45 kilo hamur gitti. 140 tekli ekmek ediyor. Bu ekmeği tam 2 saat 15 dakikada pişirdim. Çok düşük derecede attım, 2 saat 15 dakika bekledi, zaten renginden belli. Ekşi maya kullandığımdan lezzet farkı da var. İlk yaptığım ekmek küçüktü bunlara göre, bir metre 90 santimetreydi ama 3 metre 80 santimetre yaptığım ekmeğe yoğun talep olmuştu. Merak edip alanlar oldu, çok lezzetli olduğunu söylediler."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.