Sivas'taki 827 yıllık Ulu Cami kapsamlı restorasyona hazırlanıyor

SERHAT ZAFER - Temelden uca 117 santimetrelik eğime sahip Sivas'taki Selçuklu dönemi eserlerinden tarihi Ulu Cami'de kapsamlı restorasyon yapılacak.

Kentte, Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'ın oğlu Kutbüddin Melikşah tarafından 1197'de inşa ettirilen ve Anadolu'daki ilk camilerden olan Ulu Cami'nin minaresi 117 santimetrelik eğimiyle dikkati çekiyor.

Kentin simge eserleri arasında yer alan 827 yıllık caminin minaresi için Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, minare öncelikli olmak üzere cami için hazırlanan kapsamlı restorasyon projesi tamamlandı.

Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulan projenin kabul edilmesinin ardından çalışmalara başlanılacak. - Minarenin çelik bağlantılarla korunması hedefleniyor Restorasyon projesinde sondaj yöntemiyle cami minaresinin iç kısmından zeminine kadar inilmesi ve 8 çelik bağlantı ile desteklenmesi planlanıyor. Minarede yapılacak çalışmaların ardından caminin ana binasında da çeşitli restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Minare ve cami için ayrı ayrı hazırlanan proje kapsamında binanın çürüyen yerleri tamir edilecek, üzerindeki fazla yükler temizlenecek ve caminin iç yapısına uygun olmayan parçalar restore edilecek.