Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'taki 827 yıllık Ulu Cami kapsamlı restorasyona hazırlanıyor

        SERHAT ZAFER - Temelden uca 117 santimetrelik eğime sahip Sivas'taki Selçuklu dönemi eserlerinden tarihi Ulu Cami'de kapsamlı restorasyon yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'taki 827 yıllık Ulu Cami kapsamlı restorasyona hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERHAT ZAFER - Temelden uca 117 santimetrelik eğime sahip Sivas'taki Selçuklu dönemi eserlerinden tarihi Ulu Cami'de kapsamlı restorasyon yapılacak.

        Kentte, Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'ın oğlu Kutbüddin Melikşah tarafından 1197'de inşa ettirilen ve Anadolu'daki ilk camilerden olan Ulu Cami'nin minaresi 117 santimetrelik eğimiyle dikkati çekiyor.

        Kentin simge eserleri arasında yer alan 827 yıllık caminin minaresi için Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, minare öncelikli olmak üzere cami için hazırlanan kapsamlı restorasyon projesi tamamlandı.

        Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulan projenin kabul edilmesinin ardından çalışmalara başlanılacak.

        - Minarenin çelik bağlantılarla korunması hedefleniyor

        Restorasyon projesinde sondaj yöntemiyle cami minaresinin iç kısmından zeminine kadar inilmesi ve 8 çelik bağlantı ile desteklenmesi planlanıyor.

        Minarede yapılacak çalışmaların ardından caminin ana binasında da çeşitli restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

        Minare ve cami için ayrı ayrı hazırlanan proje kapsamında binanın çürüyen yerleri tamir edilecek, üzerindeki fazla yükler temizlenecek ve caminin iç yapısına uygun olmayan parçalar restore edilecek.

        Caminin avlu ve tuvaletler kısmında da bazı çalışmaların yapılması projede yer alıyor.

        Öte yandan tarihi cami FPV dron ile görüntülendi.

        - Sivas Ulu Cami

        Anadolu’nun en eski camilerinden Ulu Cami, Anadolu'daki mimarlık tarihinde cami iç mekan fikrinin gelişmesinde önemli yapı taşları arasında yer alıyor.

        Avlusuna üç yönden girişi ve düz damlı, dikdörtgen planlı, kufe tipli cami sınıfına giren ender örnekler arasında yer alan tarihi yapı, kubbe fikrinin henüz gelişmediği dönemde inşa edildi. Cami, bazı bilim adamlarına göre Danişmentli dönemi eseri olarak da kabul ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Kayıp demans hastası annesini arıyordu! Acı son
        Kayıp demans hastası annesini arıyordu! Acı son
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Kırmızı ışıkta Belinay'ı hayattan kopardı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Serin ve yağışlı havalar kaldığı yerden!
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta 3,8 metrelik ekmek yapan fırıncı sosyal medyadaki yorumlardan sonr...
        Sivas'ta 3,8 metrelik ekmek yapan fırıncı sosyal medyadaki yorumlardan sonr...
        Sivas'ta evlenecek çiftlere düğün salonu desteği
        Sivas'ta evlenecek çiftlere düğün salonu desteği
        Sivas'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek çiftçilerle bir araya geldi
        Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek çiftçilerle bir araya geldi
        Sivas'ta usulsüz avlanan 1 kişiye yasal işlem uygulandı
        Sivas'ta usulsüz avlanan 1 kişiye yasal işlem uygulandı
        Akıncılar'da yeni cami inşaatına başlandı
        Akıncılar'da yeni cami inşaatına başlandı