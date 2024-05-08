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        Sivas'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde encümen seçimi yapıldı

        Sivas'ta Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısından encümenler belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:47 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:47
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        Sivas'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde encümen seçimi yapıldı
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        Sivas'ta Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısından encümenler belirlendi.

        İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Şakir Öner Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra Birlik Genel Sekreteri İbrahim Turan, birliğin 2023 faaliyet raporunu sundu, 2024 yılı yatırım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından yapılan oylamada, il genel meclisi üyelerinden Ali Günay 96 oy ve Mustafa Deveci 85 oy alarak birlik encümen üyesi oldu. Karamehmetoğlu köyü muhtarı Necati Ateş ile Bingöl köyü muhtarı Gazi Yalçın da Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeliğine seçildi.

        Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla'nın yanı sıra, merkez il genel meclisi üyeleri ile köy muhtarları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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