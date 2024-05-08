Sivas'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde encümen seçimi yapıldı

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, il genel meclisi üyelerinden Ali Günay 96 oy ve Mustafa Deveci 85 oy alarak birlik encümen üyesi oldu. Karamehmetoğlu köyü muhtarı Necati Ateş ile Bingöl köyü muhtarı Gazi Yalçın da Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeliğine seçildi.

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