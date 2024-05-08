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        Akıncılar'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:57 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:57
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        Akıncılar'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Akıncılar İlçe Emniyet Amirliği tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen programa, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, İlçe Emniyet Amiri Zafer Demirel ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Dağ ile öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte, Akıncılar İlkokulu öğrencilerine "Hayatla Yarışılmaz" mottosuyla genel trafik kuralları, yayaların yaya yolundan güvenli geçişleri ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

        Daha sonra trafik polisleriyle sürücülere broşür dağıtan öğrenciler, protokol üyeleriyle yaya geçidinde boyama yaptı.

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