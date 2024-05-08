Akıncılar'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği

Daha sonra trafik polisleriyle sürücülere broşür dağıtan öğrenciler, protokol üyeleriyle yaya geçidinde boyama yaptı.

Akıncılar İlçe Emniyet Amirliği tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen programa, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, İlçe Emniyet Amiri Zafer Demirel ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Dağ ile öğrenciler katıldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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