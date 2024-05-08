Şarkışla'da "Sivas'a Şifa Olsun" projesi tanıtıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Valilik himayelerinde başlatılan "Sivas'a Şifa Olsun" projesinin tanıtımı yapıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında, proje kapsamında kanser taramaları, obezite, ağız ve diş sağlığı taramaları, bağımlılık, kan ve organ bağışı, hareketli yaşam gibi başlıklarda kırsal ve kent arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

​​​​​​​Şimşek, eşi Çiğdem Olgun Şimşek ve beraberindekiler daha sonra Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek ağız ve diş sağlığı taramasına katıldı.