Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Şarkışla'da "Sivas'a Şifa Olsun" projesi tanıtıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Valilik himayelerinde başlatılan "Sivas'a Şifa Olsun" projesinin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:46 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkışla'da "Sivas'a Şifa Olsun" projesi tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Valilik himayelerinde başlatılan "Sivas'a Şifa Olsun" projesinin tanıtımı yapıldı.

        Vali Yılmaz Şimşek, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında, proje kapsamında kanser taramaları, obezite, ağız ve diş sağlığı taramaları, bağımlılık, kan ve organ bağışı, hareketli yaşam gibi başlıklarda kırsal ve kent arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

        ​​​​​​​Şimşek, eşi Çiğdem Olgun Şimşek ve beraberindekiler daha sonra Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek ağız ve diş sağlığı taramasına katıldı.

        Doktor olan Çiğdem Olgun Şimşek, öğrencilere sağlıklı beslenme konusunda bilgi verdi.

        İlçe ziyareti kapsamında Kaymakam Samet Öztürk'ü de ziyaret eden Vali Şimşek, ardından Belediye Başkanı Kasım Gültekin'i de ziyaret ettikten sonra restorasyonu tamamlanan Osman Fazıl Polat Paşa Konağı'nda incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        AstraZeneca, Covid-19 aşısını dünya çapında geri çekiyor
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Akıncılar'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği
        Akıncılar'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliği
        Sivas'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde encümen seçimi yapıldı
        Sivas'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde encümen seçimi yapıldı
        Sivas'ta Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Güreş Festivali düzenlendi
        Sivas'ta Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Güreş Festivali düzenlendi
        Sivas'taki 827 yıllık Ulu Cami kapsamlı restorasyona hazırlanıyor
        Sivas'taki 827 yıllık Ulu Cami kapsamlı restorasyona hazırlanıyor
        Sivas'ta 3,8 metrelik ekmek yapan fırıncı sosyal medyadaki yorumlardan sonr...
        Sivas'ta 3,8 metrelik ekmek yapan fırıncı sosyal medyadaki yorumlardan sonr...
        Sivas'ta evlenecek çiftlere düğün salonu desteği
        Sivas'ta evlenecek çiftlere düğün salonu desteği