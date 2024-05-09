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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

        Sivas'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:15 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:15
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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        Sivas'ta üniversite öğrencileri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Sivas Filistin Dayanışma İnisiyatifi tarafından düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi önünde toplanan öğrenciler ve bazı hastane çalışanları, Türk ve Filistin bayraklarıyla merkezi kafeterya önüne kadar yürüdü.

        Burada grup adına basın bildirisini okuyan tıp fakültesi öğrencisi Semih Yasir Çelenk, Gazze'de devam eden saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi.

        Aylardır süren saldırılara rağmen Gazze'yi terk etmeden mücadele eden, onurla direnen, kendini İslam'a ve Mescid-i Aksa'ya adamış Gazze halkını selamlayan Çelenk, "Gazze'deki durum kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. İsrail, Gazze'nin tamamını bir toplama kampına çevirmiş durumda ve hiçbir hukuk, ahlak kuralını tanımadan, hiçbir insani değerle açıklanmayacak şekilde adeta soykırım yapmaktadır." dedi.

        Çelenk, bütün insanlığı yapılan zulmün durdurulmasına ve sorumluların cezalandırılmasına destek olmaya çağırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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