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        Ulaş'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Trafik Haftası kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:03 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:03
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        Ulaş'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Trafik Haftası kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        İlçe Emniyet ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Ulaş İlkokulu'nu ziyaret ederek çocuklara emniyet kemerinin önemi, trafik ışıklarının anlamı, çocukların araçlarda nerede oturması gerektiği konularında broşür dağıtarak çeşitli ikramlarda bulundu.

        Ayrıca ekipler, Sivas-Malatya kara yolu Ulaş kavşağındaki uygulamada durdurulan sürücülere broşür ve çikolata ikramında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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