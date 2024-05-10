Ulaş'ta öğrencilere trafik eğitimi verildi

Ayrıca ekipler, Sivas-Malatya kara yolu Ulaş kavşağındaki uygulamada durdurulan sürücülere broşür ve çikolata ikramında bulundu.

İlçe Emniyet ve Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Ulaş İlkokulu'nu ziyaret ederek çocuklara emniyet kemerinin önemi, trafik ışıklarının anlamı, çocukların araçlarda nerede oturması gerektiği konularında broşür dağıtarak çeşitli ikramlarda bulundu.

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