Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kaymakam Yusuf Özden, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Tugay Olucak'ın da katıldığı programda Sivas-Kayseri kara yolunda öğrencilerle trafik uygulaması yaptı.

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