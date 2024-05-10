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        Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:49 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:49
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        Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
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        Sivas'ın Gemerek ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Trafik Haftası kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kaymakam Yusuf Özden, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Tugay Olucak'ın da katıldığı programda Sivas-Kayseri kara yolunda öğrencilerle trafik uygulaması yaptı.

        Ekipler öğrencilere çeşitli hediyeler verdi, araçları tanıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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