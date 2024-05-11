Vali Şimşek, Gemerek'te fabrika açılışına katıldı

Şimşek, fabrikanın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver ve KYS BİMS firmasının sahibi Ahmet Bahçecigil'e teşekkür ediyorum. Ülkemizin sanayi şehirlerinden biri olmaya aday Sivas'a tüm iş insanlarımızı yatırım yapmaya davet ediyorum." dedi.

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