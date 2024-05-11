Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Vali Şimşek, Gemerek'te fabrika açılışına katıldı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yapımı tamamlanan alçı fabrikasının açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 10:28 Güncelleme: 11.05.2024 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Şimşek, Gemerek'te fabrika açılışına katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yapımı tamamlanan alçı fabrikasının açılış törenine katıldı.

        Gemerek Organize Sanayi Bölgesindeki törende konuşan Şimşek, fabrikanın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Şimşek, fabrikanın ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver ve KYS BİMS firmasının sahibi Ahmet Bahçecigil'e teşekkür ediyorum. Ülkemizin sanayi şehirlerinden biri olmaya aday Sivas'a tüm iş insanlarımızı yatırım yapmaya davet ediyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından fabrikanın açılışı yapılarak üretim aşamaları hakkında bilgi verildi.

        Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gemerek Kaymakamı Yusuf Özden, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        İlk kez insan kafatasına yerleştirilen çipte sorun çıktı
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        29 il için "sarı" alarm! 80 kentte sağanak!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        Jeomanyetik fırtına! Potansiyel tehlikeleri neler?
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Yeni trend: Yanak gamzesi estetiği
        Öğrencileri taşıyan otobüs şarampole uçtu!
        Öğrencileri taşıyan otobüs şarampole uçtu!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Ameliyathane malzemelerini satmışlar
        Ameliyathane malzemelerini satmışlar
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        'Öğretmenlerimiz müsterih olsun'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şarkışla'da lise öğrencileri 1800 rakımlı Bayrak Tepe'ye tırmandı
        Şarkışla'da lise öğrencileri 1800 rakımlı Bayrak Tepe'ye tırmandı
        İki otomobilin çarpıştığı kazada köpek araçta sıkıştı; 2 yaralı
        İki otomobilin çarpıştığı kazada köpek araçta sıkıştı; 2 yaralı
        Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trafik kazasında otomobilde sıkışan köpeği AFAD ekipleri kurtardı
        Trafik kazasında otomobilde sıkışan köpeği AFAD ekipleri kurtardı
        Akıncılar ilçesinde arazi yolları düzeltildi
        Akıncılar ilçesinde arazi yolları düzeltildi
        Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi