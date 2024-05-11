Sivasspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 48 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Başakşehir maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın ve savunmada görev yapan Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.
Kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanı sıra Caner Osmanpaşa, Achillas Poungouras ile Bartuğ Elmaz, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
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