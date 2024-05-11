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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 10:46 Güncelleme: 11.05.2024 - 10:46
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

        Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 48 puan topladı.

        Kırmızı-beyazlı ekipte Başakşehir maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın ve savunmada görev yapan Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.

        Kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanı sıra Caner Osmanpaşa, Achillas Poungouras ile Bartuğ Elmaz, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

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