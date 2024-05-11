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        Sivas'ta şiddetli rüzgar etkili oldu

        Sivas'ta etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:36
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        Sivas'ta şiddetli rüzgar etkili oldu
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        Sivas'ta etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi.

        Kaleardı Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle 2 ağaç kökünden sökülerek yola devrildi, iletim hattı kablolarına zarar verdi.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, devrilen ağaçları kesip kamyona yükleyerek yolu trafiğe açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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