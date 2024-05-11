Sivas'ta şiddetli rüzgar etkili oldu
Sivas'ta etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi.
Sivas'ta etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi.
Kaleardı Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle 2 ağaç kökünden sökülerek yola devrildi, iletim hattı kablolarına zarar verdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, devrilen ağaçları kesip kamyona yükleyerek yolu trafiğe açtı.
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