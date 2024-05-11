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        Şarkışla'da Gazze yararına filografi sergisi açıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Gazze yararına filografi sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:13 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:13
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        Şarkışla'da Gazze yararına filografi sergisi açıldı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Gazze yararına filografi sergisi açıldı.

        Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Zekeriya Metin ve öğrencileri tarafından açılan sergi 11-13 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak. Sergiden elde edilecek gelir Filistin'e bağışlanacak.

        Sergi hakkında bilgi veren Zekeriya Metin, "Yılların emeği olan yaklaşık 30 tablomuzu burada sergiliyoruz. Sergide, öğrencilerimiz Osman Polat ve Yunus Emre Çakmak'ın tabloları da yer alıyor. Amacımız tablo satmak değil ancak almak isteyen olursa da gelirini Filistin'e bağışlayacağız." dedi.

        Öğrenciler Yunus Emre Çakmak ve Osman Polat ise serginin açılmasına destek verenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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