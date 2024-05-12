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        Sivaslı gazi, kurduğu düzenekle elektrikli motosikletini güneş enerjisiyle şarj ediyor

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan gazi Bayram Uslu (55), elektrikli motosikletini güneş enerjisiyle çalıştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 10:58 Güncelleme: 12.05.2024 - 10:58
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        Sivaslı gazi, kurduğu düzenekle elektrikli motosikletini güneş enerjisiyle şarj ediyor
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        Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan gazi Bayram Uslu (55), elektrikli motosikletini güneş enerjisiyle çalıştırıyor.

        Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı'nda 1992 yılında teröristlerle girilen çatışmada gazi olan Uslu, şarj derdinden kurtulmak için üç tekerlekli elektrikli motosikletinin üzerine güneş enerji paneli monte etti.

        Uslu, tasarladığı sistem sayesinde daha önce elektrikli şarj ile 35 kilometre gittiği motosikletini kilometre sınırı olmadan kullanabiliyor.

        Bayram Uslu, AA muhabirine, motosikletini sürekli şarj etmekten sıkıldığını söyledi.

        Bu soruna kendi imkanlarıyla son verdiğini anlatan Uslu, "Motosikletin üzerine güneş enerji paneli taktım. Bunun özelliği de kapalı ve yağmurlu havada bile elektrik üretmesi." dedi.

        Tasarımında şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadığını belirten Uslu, şunları kaydetti:

        "Konvertör vasıtasıyla üretilen elektrik de akülere basılmak şartıyla şarj olayı tamamen ortadan kalkıyor. Sadece güneş paneli ve bir de konvertör ekleme yaptım. Müzik çalar ve telefon şarjı için de bir şeyler yapmayı düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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