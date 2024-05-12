Sivas Valisi Şimşek, engelli iki oğluna bakan 93 yaşındaki anne ile buluştu

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde doğuştan özel gereksinimli, yürüyemeyen ve konuşamayan 60 ve 53 yaşındaki iki evladına bakan 93 yaşındaki Gülsüm Karamuk'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilerlemiş yaşına rağmen evlatlarına gözü gibi bakan Gülsüm Karamuk, her gün sevgi ve şefkatle oğullarına bakarak gelini ve diğer çocuklarının destekleriyle onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Anneler Günü dolayısıyla aileyi evinde ziyaret eden Şimşek, anne Gülsüm Karamuk ve diğer aile bireyleriyle sohbet etti.