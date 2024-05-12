Sivas'taki heyelan tarım arazilerine zarar verdi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde heyelan nedeniyle 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde heyelan nedeniyle 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
İlçede etkili olan sağanağın ardından Bağlar mevkisinde toprak kayması yaşandı.
Bölgedeki arazi yolu araç trafiğine kapatılırken, 100 dönüm tarım arazisi de zarara uğradı.
Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, DSİ ve Akıncılar Sulama Birliği ekipleriyle heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.
Sevinç, ilçede şiddetli sağanağın etkili olduğunu söyledi.
Bölgede hasar tespit çalışması yaptıklarını belirten Sevinç, kapanan arazi yollarının bir an önce faaliyete geçmesi ve hasar gören tarım arazilerinin sorunlarını gidermek için DSİ ve Sulama Birliği ile gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.
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