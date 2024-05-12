Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Karabalcık, Mehmet Akıncık
EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli (Dk. 76 Emrah Başsan), Appindangoye, Camara (Dk. 90+1 Njie), Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis, İbrahim Akdağ, Turgunboev (Dk. 76 Bartuğ Elmaz), Koita, Manaj
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Dubois (Dk. 89 Lima), Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner (Dk. 65 Aleksic), Kemen (Dk. 77 Figueiredo), Davidson (Dk. 77 Emirhan İlkhan), Piatek (Dk. 77 Keny)
Gol: Dk. 29 Davidson (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 36 Charisis, Dk. 71 Poungouras (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 42 Davidson, Dk. 47 Ba (RAMS Başakşehir)
Kırmızı kart: 45+2 İbrahim Akdağ (EMS Yapı Sivasspor)
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