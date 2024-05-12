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        Sivasspor-Başakşehir maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında ağırladığı RAMS Başakşehir'e 1-0 yenilen EMS Yapı Sivasspor'da yardımcı antrenör Tansu Yaan, skorun kendilerini üzdüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 23:06 Güncelleme: 12.05.2024 - 23:06
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        Sivasspor-Başakşehir maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında ağırladığı RAMS Başakşehir'e 1-0 yenilen EMS Yapı Sivasspor'da yardımcı antrenör Tansu Yaan, skorun kendilerini üzdüğünü söyledi.

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçın ardından stadyumda düzenlenen basın toplantısına katılan Yaan, hafta boyunca rakiplerinin sistemi üzerine odaklandıklarını belirtti.

        Başakşehir'in sistemini çözdüklerini, 10 kişiyle de mücadeleyi son dakikaya kadar devam ettirdiklerini anlatan Yaan, "Aut olan bir pozisyonda korner veriliyor, o da dönüp gol oluyor. Rey Manaj'ın penaltı pozisyonu var, verilmiyor. İlk yarıda yine Manaj'ın bir pozisyonu var, stoper tutup boynundan indiriyor, ne hikmetse faul verilmiyor. Çünkü verilse büyük ihtimal kart verilecek." dedi.

        Yaan, oyunun genelinde rakipleriyle başa baş mücadele ettiklerini dile getirerek, "Hem bütçe hem de kalite anlamında iyi bir takımla mücadele edeceğimizi biliyorduk. Sonuna kadar mücadelemizi yaptık. Söylenecek fazla bir şey yok. Başakşehir'i tebrik ediyor, Avrupa kupalarına giderlerse de başarılar diliyoruz." diye konuştu.

        Maç içerisinde yaşananlarla ilgili değerlendirmede bulunan Yaan, şunları kaydetti:

        "Oyuncularımız gerçekten kıran kırana mücadele ettiler. Dostane bir maç oldu. Oyun dışında da dostane olmasını isterdik. Özellikle Çağdaş (Atan) hocamızın hiç tasvip etmediğimiz bir olayı oldu. Sporcumuzla mücadele ediyorsun, kırmızı kart görmesine neden oluyorsun. Buna gerek yok. Çağdaş hocayı uzun yıllardır tanıyorum. Beyefendi olduğuna inanıyorum. Ancak hocam bizi bir oyuncu eksik oynatıyorsun, ondan sonra da 3 puan gidiyor. Burada insanlar ekmek parası kazanıyor. Bunun vebalini ödeyecek."

        - "Hakemlerimizin biraz daha dikkatli olması gerekiyor"

        Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek hakkında eleştiride bulunan Yaan, "Hakemlerimiz gerçekten çok sıkıntılılar. Onları da biliyoruz ve anlıyoruz. Kötü niyetli olduklarına inanmıyoruz, hepimiz insanız. Sevgiyle, saygıyla maça başlayıp, sevgi ve saygıyla maçı bitiriyoruz." şeklinde konuştu.

        Yaan, müsabaka esnasında herkesin zaman zaman hiddetli davranışlarının olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bu maç küme düşme mücadelesinde olan bir takımın maçı olsa, bu tür hatalarla biz küme düşsek yada Başakşehir küme düşse. Hakem arkadaşlarımızın biraz daha dikkatli olmasını istiyoruz. Canımız yanıyor. Sonuç ne olursa olsun, bir yılın sonuna geliyoruz ve emek veriyoruz. Biraz emeğe saygı gösterin, biraz gördüklerinizi çalın. AVAR devreye giriyor, orada penaltıda niye girmiyorsunuz. Sarı kart ve aut olayında niye devreye girmiyorsunuz. Sonra da golümüz iptal oluyor, penaltımız verilmiyor. Auttan bir gol yiyoruz ve sonuçta 3 puan gitti."

        - Bülent Uygun ve İbrahim Akdağ'ın kırmızı kart görmesi

        İbrahim Akdağ'ın kırmızı kart görmesinin ardından oyun sisteminde de değişikliğe gittiklerini anlatan Yaan, risk alarak gol attıklarını ama sayılmadığını ifade etti.

        Yaan, kırmızı kart gören İbrahim Akdağ'ın rakip takım teknik direktörü Çağdaş Atan ile girdiği diyalogda, her ikisinin de hatalı olduğunu söyledi.

        Teknik direktör Bülent Uygun'un gördüğü kırmızı kartın haksız olduğunu savunan Yaan, Uygun'un hakemlere hakaret etmediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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