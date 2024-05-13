Sivas'ta baharın müjdecisi kuzular anneleriyle buluştu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde süt kuzularının anneleriyle buluşma anı görüntülendi.

Her yıl şubat ayında başlayan ve nisan ayına kadar devam eden kuzu doğumları nedeniyle besiciler ağıllarında tatlı bir telaş yaşıyor.

Doğum yapan ya da yapmak üzere olan koyunların özenle bakıldığı ağıllarda, dünyaya yeni gelen kuzuların sesleri yankılanıyor.

Doğumdan bir süre sonra kuzuları ot ve saman gibi yemlere alıştırmak için annelerinden ayrı ağıllara alan yetiştiriciler, koyunları ise meraya otlatmaya götürüyor.