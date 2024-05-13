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        Sivas'ta baharın müjdecisi kuzular anneleriyle buluştu

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde süt kuzularının anneleriyle buluşma anı görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 11:24 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:24
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        Sivas'ta baharın müjdecisi kuzular anneleriyle buluştu
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        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde süt kuzularının anneleriyle buluşma anı görüntülendi.

        Her yıl şubat ayında başlayan ve nisan ayına kadar devam eden kuzu doğumları nedeniyle besiciler ağıllarında tatlı bir telaş yaşıyor.

        Doğum yapan ya da yapmak üzere olan koyunların özenle bakıldığı ağıllarda, dünyaya yeni gelen kuzuların sesleri yankılanıyor.

        Doğumdan bir süre sonra kuzuları ot ve saman gibi yemlere alıştırmak için annelerinden ayrı ağıllara alan yetiştiriciler, koyunları ise meraya otlatmaya götürüyor.

        Kuzular sütle beslenebilmeleri için sabah ve akşam saatlerinde günde iki kez anneleriyle buluşturuluyor.

        Ağıllardan çıkarılan kuzular, kokusu ve sesi sayesinde yüzlerce koyun arasından annelerini buluyor.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldızeli Ortaklar köyündeki bir işletmede süt kuzularının anneleriyle buluşması nedeniyle düzenlenen programa katıldı.

        Günlük yaklaşık 3 ton süt üretilen işletme hakkında bilgi alan Şimşek, hayvancılığa katkılarından dolayı işletme sahiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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