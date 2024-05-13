Akıncılar'da sulama kanalları kapalı sisteme alındı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde sulama kanalları kapalı sisteme alındı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde sulama kanalları kapalı sisteme alındı.
Akıncılar Belediyesi, Yeşilyazı ve Yayla Mahallesi'nde suluma kanallarının kapalı sisteme alınması için çalışma başlattı.
Belediye ekipleri bu kapsamda yaklaşık 1 kilometrelik hattı 200'lük borularla kapalı sisteme aldı.
Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçedeki sulama sistemini daha modern hale getirmek için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Sevinç, çalışmanın ilçeye hayırlı olmasını diledi.
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