Akıncılar'da sulama kanalları kapalı sisteme alındı

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçedeki sulama sistemini daha modern hale getirmek için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Akıncılar Belediyesi, Yeşilyazı ve Yayla Mahallesi'nde suluma kanallarının kapalı sisteme alınması için çalışma başlattı.

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