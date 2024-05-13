Sivas'ta dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
İ.E. (62) yönetimindeki 34 BKJ 794 plakalı hafif ticari araç, Kevenli köyü yakınlarında dereye devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.E. (55) ve E.A.E. (1) yaralandı.
İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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