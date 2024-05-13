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        Şarkışla'da sportif yetenek taraması yapıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 3. sınıf öğrencilerine birinci kademe tarama testleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 13:00 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:00
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        Şarkışla'da sportif yetenek taraması yapıldı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında 3. sınıf öğrencilerine birinci kademe tarama testleri gerçekleştirildi.

        Şarkışla 60. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen uygulama kapsamında öğrencilere sportif test ve ölçüm yapıldı.

        Şarkışla Gençlik ve Spor Müdürü Akıner Haspolat, öğrencilerin eğitim ve kabiliyetlerine göre spor branşlarına yönlendirilmesini ve yetiştirilmelerini amaçladıklarını söyledi.

        Tarama testlerine ilçe merkezi ve köylerden öğrencilerin katıldığını belirten Haspolat, "Yetenekleri keşfedilen öğrencilerin spor eğitimlerini 60. Yıl Spor Salonu'nda dersleri dışında sağlayarak gelişimini takip edeceğiz." dedi.

        Haspolat, tarama testine 529 öğrencinin katıldığını ifade etti.

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