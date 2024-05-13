Şarkışla'da sportif yetenek taraması yapıldı

Şarkışla Gençlik ve Spor Müdürü Akıner Haspolat, öğrencilerin eğitim ve kabiliyetlerine göre spor branşlarına yönlendirilmesini ve yetiştirilmelerini amaçladıklarını söyledi.

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