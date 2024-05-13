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        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan işitme engelli çifte ziyaret

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, işitme engelli Ayşegül ve Turan Aktaş çiftinin evine konuk oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:42 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:42
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        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan işitme engelli çifte ziyaret
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        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, işitme engelli Ayşegül ve Turan Aktaş çiftinin evine konuk oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uzun, ziyarette, çiftin 25 gün önce dünyaya gelen bebekleri Zeynep'e sağlıklı ömür diledi. Uzun, aileye bebeklerinin ağlama sesini takip edebilmelerini sağlayan cihaz hediye etti.

        Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Uzun, "Belediye olarak biz sürekli engelli kardeşlerimizin yanında yer alacağız. Işık ve titreşimle anneye bilgi veren cihaz annemizin işlerini kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.

        Ayşegül ve Turan Aktaş çifti ise Uzun'a ziyaretleri ve cihaz hediyesi için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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